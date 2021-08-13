Гендиректор Департамента окружающей среды уходит отставку

«Я решил покинуть департамент окружающей среды, - заявил Куппарт. - Мы объединили два престижных учреждения и создали единую команду. Я благодарю всех своих коллег, которые вкладывали силы в создание сильного и ориентированного на клиента департамента. Работа по реорганизации услуг департамента продолжается. Учитывая растущую значимость вопросов экологии, перед департаментом стоят серьезные вызовы, и я уверен, что нынешняя команда со всем превосходно справится».

Министр окружающей среды Тынис Мельдер поблагодарил Куппарта за неоценимый вклад в слияние двух ведомств, сообщил портал новостей вещания.

«Рихо Куппарт объединил пересекающиеся задачи департамента окружающей среды и инспекции окружающей среды и сформировал ведомства в единую организацию, чьи представительства находятся в каждом уезде. - сказал Мельдер - Благодарю Рихо [Куппарта] за проделанную работу и желаю ему удачи во всех новых начинаниях, будь то Министерство окружающей среды или даже иная сфера».

За слияние двух ведомств Куппарт получит гонорар в размере 31 200 евро.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность нового генерального директора департамента окружающей среды. До назначения в должность нового гендиректора его обязанности будет выполнять заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу.