Пт, 13.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Гендиректор Департамента окружающей среды уходит отставку

Рихо Куппарт. ФОТО: POSTIMEES/Aivar Pau

Генеральный директор Департамента окружающей среды Рихо Куппарт с 1 сентября уходит в отставку.

«Я решил покинуть департамент окружающей среды, - заявил Куппарт. - Мы объединили два престижных учреждения и создали единую команду. Я благодарю всех своих коллег, которые вкладывали силы в создание сильного и ориентированного на клиента департамента. Работа по реорганизации услуг департамента продолжается. Учитывая растущую значимость вопросов экологии, перед департаментом стоят серьезные вызовы, и я уверен, что нынешняя команда со всем превосходно справится».

Министр окружающей среды Тынис Мельдер поблагодарил Куппарта за неоценимый вклад в слияние двух ведомств, сообщил портал новостей вещания.

«Рихо Куппарт объединил пересекающиеся задачи департамента окружающей среды и инспекции окружающей среды и сформировал ведомства в единую организацию, чьи представительства находятся в каждом уезде. - сказал Мельдер - Благодарю Рихо [Куппарта] за проделанную работу и желаю ему удачи во всех новых начинаниях, будь то Министерство окружающей среды или даже иная сфера».

За слияние двух ведомств Куппарт получит гонорар в размере 31 200 евро.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность нового генерального директора департамента окружающей среды. До назначения в должность нового гендиректора его обязанности будет выполнять заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу.

Куппарт приступил к работе на посту гендиректора 1 января 2019 года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back