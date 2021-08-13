Кая Каллас на будущей неделе отправится с визитом в Германию

"На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, европейская безопасность, сотрудничество в ЕС и НАТО", - сообщила ERR пресс-секретарь правительства Марианн Судаков.

Пресс-секретарь отметила, что одной из тем беседы станет также сотрудничество в цифровой сфере.

"Каллас встретится с министром финансов Германии Олафом Шольцем, посетит Потсдамский институт изучения климатических изменений и побеседует с немецкими предпринимателями", - отметила Судаков.