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Кая Каллас на будущей неделе отправится с визитом в Германию

Кая Каллас. ФОТО: Madis Veltman

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник и вторник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет ERR.

"На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения, европейская безопасность, сотрудничество в ЕС и НАТО", - сообщила ERR пресс-секретарь правительства Марианн Судаков.

Пресс-секретарь отметила, что одной из тем беседы станет также сотрудничество в цифровой сфере.

"Каллас встретится с министром финансов Германии Олафом Шольцем, посетит Потсдамский институт изучения климатических изменений и побеседует с немецкими предпринимателями", - отметила Судаков.

Как сообщалось ранее, на следующую пятницу запланирована встреча Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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