Фоторепортаж ⟩ Эра covid-паспортов в квартале Теллискиви: ограждения, штемпели на руку и танцы за забором
С этого понедельника для входа в заведения общепита и другие общественные места слоедует предъявлять сертификат инфекционной безопасности - если только предприятие не вводит лимит в 50 посетителей. Несмотря на то, что теперь, чтобы заказать коктейль или ужин, необходимо предъявить официанту цифровой сертификат, в четверг вечером в квартале Теллискиви отнюдь не стало менее оживленно, пишет Postimees.