Фоторепортаж ⟩ Эра covid-паспортов в квартале Теллискиви: ограждения, штемпели на руку и танцы за забором

Рядом с творческим городком Теллискиви, в районе Балтийского вокзала, находится популярный бар Sveta, который по выходным в основном окружен толпой. В четверг вечером особой активности здесь нет, но у входа стоят молодые люди, готовые проверять цифровые сертификаты посетителей.

«Очень немногие не имеют паспорта. Противиться тоже особо не начинают. Вчера был один, который сказал, мол, колите себя сами», - смеются молодые люди.

Бар "Света". ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

Те, кто не хочет тратиться на коктейли в баре, но при этом хочет потусоваться, потягивают напитки, принесенные с собой. Этим летом именно такие люди не раз вызывали головную боль у полиции.

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Молодые люди заявляют, что у них нет паспортов прививок. "Нам сказали, что нужен вакцинный паспорт или входа нет. Это означает, что мы недостойны того, чтобы пустить нас. Я совершенно этого не уважаю".

Второй добавляет, что не видит, чтобы доказательство безопасности заражения было сделано в интересах людей - в любом случае он не хочет притвораться, что маска защитит человека.

"Это чушь. Насчет паспортов вакцины - я видел, что в других странах когда начинают колоть, после этого заболеваемость Covid всегда начинает расти", - знает молодой человек.

В нескольких минутах ходьбы от "Светы" двое охранников прикрепляют проволочный забор к ресторану Peatus, чтобы обеспечить только один вход в ресторан. Сегодня первый вечер как они проверяют цифровой сертификат - раньше в этом не было необходимости.

«Вчера я был в другом баре, и там официантов, которые просили показать covid-паспорт, посылали во все темные дыры, где солнце не светит», - говорит один охранник.

У главного входа в ресторан F-hoone официанты заявляют, что, поскольку у них большое здание и много клиентов, они должны проверять коронапаспорта. «Мы проверяем у дверей, проверяем у стола», - говорит одна официантка.

По словам официантов F-hoone, до сих пор никто из посетителей не вел себя грубо в ответ на просьбу предъявить коронапаспорт.

Герти ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

В квартале Теллискиви также есть места, куда можно попасть без цифрового сертификата. Например, азиатский ресторан Lendav Taldrik, где действует лимит 50 человек. «Мы также постараемся как можно скорее начать проверку паспортов, но у нас есть три непривитых сотрудника», - говорит менеджер ресторана Герти.

Вот почему они еще не начали требовать сертификаты у посетителей. Герти подчеркивает, что эти три сотрудника вовсе не противники прививок: «Наша жизнь была бы намного проще, если бы все были вакцинированы».

В ресторане Fotografiska также не нужно предъявлять паспорт инфекционной безопасности - обычно здесь не бывает разом более 50 человек.