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  • Эра covid-паспортов в квартале Теллискиви: ограждения, штемпели на руку и танцы за забором
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Фоторепортаж ⟩ Эра covid-паспортов в квартале Теллискиви: ограждения, штемпели на руку и танцы за забором

С этого понедельника для входа в заведения общепита и другие общественные места слоедует предъявлять сертификат инфекционной безопасности - если только предприятие не вводит лимит в 50 посетителей. Несмотря на то, что теперь, чтобы заказать коктейль или ужин, необходимо предъявить официанту цифровой сертификат, в четверг вечером в квартале Теллискиви отнюдь не стало менее оживленно, пишет Postimees.

Рядом с творческим городком Теллискиви, в районе Балтийского вокзала, находится популярный бар Sveta, который по выходным в основном окружен толпой. В четверг вечером особой активности здесь нет, но у входа стоят молодые люди, готовые проверять цифровые сертификаты посетителей.

«Очень немногие не имеют паспорта. Противиться тоже особо не начинают. Вчера был один, который сказал, мол, колите себя сами», - смеются молодые люди.

Бар "Света". ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

Те, кто не хочет тратиться на коктейли в баре, но при этом хочет потусоваться, потягивают напитки, принесенные с собой. Этим летом именно такие люди не раз вызывали головную боль у полиции.

Желающие сохранить анонимность подростки любезно предлагают репортеру Postimees свой лаваш: «А карточкой Coop можно "Меревайк" намазать!»

Молодые люди заявляют, что у них нет паспортов прививок. "Нам сказали, что нужен вакцинный паспорт или входа нет. Это означает, что мы недостойны того, чтобы пустить нас. Я совершенно этого не уважаю".

Второй добавляет, что не видит, чтобы доказательство безопасности заражения было сделано в интересах людей - в любом случае он не хочет притвораться, что маска защитит человека.

"Это чушь. Насчет паспортов вакцины - я видел, что в других странах когда начинают колоть, после этого заболеваемость Covid всегда начинает расти", - знает молодой человек.

В нескольких минутах ходьбы от "Светы" двое охранников прикрепляют проволочный забор к ресторану Peatus, чтобы обеспечить только один вход в ресторан. Сегодня первый вечер как они проверяют цифровой сертификат - раньше в этом не было необходимости.

«Вчера я был в другом баре, и там официантов, которые просили показать covid-паспорт, посылали во все темные дыры, где солнце не светит», - говорит один охранник.

У главного входа в ресторан F-hoone официанты заявляют, что, поскольку у них большое здание и много клиентов, они должны проверять коронапаспорта. «Мы проверяем у дверей, проверяем у стола», - говорит одна официантка.

По словам официантов F-hoone, до сих пор никто из посетителей не вел себя грубо в ответ на просьбу предъявить коронапаспорт.

Герти ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

В квартале Теллискиви также есть места, куда можно попасть без цифрового сертификата. Например, азиатский ресторан Lendav Taldrik, где действует лимит 50 человек. «Мы также постараемся как можно скорее начать проверку паспортов, но у нас есть три непривитых сотрудника», - говорит менеджер ресторана Герти.

Вот почему они еще не начали требовать сертификаты у посетителей. Герти подчеркивает, что эти три сотрудника вовсе не противники прививок: «Наша жизнь была бы намного проще, если бы все были вакцинированы».

В ресторане Fotografiska также не нужно предъявлять паспорт инфекционной безопасности - обычно здесь не бывает разом более 50 человек.

Интересное решение, позволяющее избежать двойной проверки цифрового сертификата, было найдено в баре Pudel, где штамп ставится на руку любого, кто предъявляет сертификат при заказе пива. «Очень быстро и легко», - признают наслаждающиеся вечером иностранцы.

Клаус. ФОТО: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

"Наш опыт был самым разным. Когда люди бронируют столик, они знают о наших ограничениях», - говорит старший смены ресторана Kivi Paber Käärid Клаус.

Однако он признает, что некоторые постоянные клиенты разочарованы тем, что они соблюдают введенные государством ограничения. «В то же время есть те, кто говорит: слава Богу, что вы проверяете, что мне иначе делать с этим паспортом».

Клаус отмечает, что, когда люди недовольны, обида обычно вымещается на официанте.

Поскольку требование о проверке цифрового сертификата появилось сравнительно недавно, паспортный контроль еще не дошел до всех заведений. «Мы еще не начинали, потому что в начале недели собирается не так много людей», - говорит официантка бара Tšungel, добавляя, что проверка паспорта здоровья будет оставлена ​​на усмотрение охранников, так как при обслуживании у столиков на это просто нет времени.

На погруженной в латинские ритмы террасе Gin & Grapefruit проходит вечер сальсы. Одна из пар двигает бедрами в ритме сальсы - но стоя за забором. По их словам, у них есть необходимые сертификаты, просто им лень заходить внутрь.

За забором стоят еще трое любителей танцев. «У нас нет паспорта. Нам, конечно, очень грустно, потому что требование паспорта стало для меня неожиданностью. У меня не было информации, что уже сегодня будут проверять», - вздыхает Елена, которая не была вакцинирована.

На вопрос, сделает ли они теперь две инъекции вакцины ради того, чтобы попасть внутрь, Елена отвечает, что определенно не станет этого делать. «Лучше буду танцевать дома, если нужно».

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