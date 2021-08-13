Движение автоколонн Сил обороны и летние мероприятия затруднят движение в эти выходные
C 14 по 16 августа по маршруту Тапа - Пярну - Икла - Пярну - Тапа пройдут колонны тяжелой техники Сил обороны Эстонии.
C 14 по 16 августа по маршруту Тапа - Пярну - Икла - Пярну - Тапа пройдут колонны тяжелой техники Сил обороны Эстонии.
Максимальная скорость колонн Сил обороны - 70 км/ч, длина - до 15 машин.
Силы обороны просят участников дорожного движения набраться терпения и запастись временем, чтобы безопасно прибыть в место назначения.
Кроме того, субботние летние мероприятия во многих частях Эстонии изменят обычную организацию движения. Основные мероприятия пройдут в Йыгева, Эльва и Муствеэ.
Центр управления дорожным движением Транспортного департамента просит участников дорожного движения быть внимательными, внимательно следить за временной организацией дорожного движения и учитывать дополнительное время, затрачиваемое на планирование поездки.