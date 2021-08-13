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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Движение автоколонн Сил обороны и летние мероприятия затруднят движение в эти выходные
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Движение автоколонн Сил обороны и летние мероприятия затруднят движение в эти выходные

Sel ja järgmisel nädalal liiguvad Pärnumaa teedel sõjaväemasinate kolonnid. Arhiivifoto. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

C 14 по 16 августа по маршруту Тапа - Пярну - Икла - Пярну - Тапа пройдут колонны тяжелой техники Сил обороны Эстонии.

Максимальная скорость колонн Сил обороны - 70 км/ч, длина - до 15 машин.

Силы обороны просят участников дорожного движения набраться терпения и запастись временем, чтобы безопасно прибыть в место назначения.

Кроме того, субботние летние мероприятия во многих частях Эстонии изменят обычную организацию движения. Основные мероприятия пройдут в Йыгева, Эльва и Муствеэ.

Центр управления дорожным движением Транспортного департамента просит участников дорожного движения быть внимательными, внимательно следить за временной организацией дорожного движения и учитывать дополнительное время, затрачиваемое на планирование поездки.

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