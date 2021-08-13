Владелец ресторанов: новые требования правительства - нелепость
Совладелец и член правления OKO Restoranid Мартти Сийманн отрицательно относится к той части проекта поправок к Постановлению о требованиях к безопасности и здравоохранения рабочей среды, вызванных биологическими факторами риска, которая требует от предприятий составить анализ рисков рабочей среды и прислать его к 1 сентября в Трудовую инспекцию, пишет DV.ee, напоминая, что правительство хочет принять данное постановление, чтобы сдержать распространение коронавируса в тех местах, где работники активно общаются с клиентами.