Владелец ресторанов: новые требования правительства - нелепость

"Это нелепость, - говорит Сийманн. - Почему теперь все должны делать анализ рисков? Сделайте его сами и предъявите нам, а мы поставим галочки - так будет нормально, а не так, что мы тут разводим бюрократию, и каждый теперь должен марать бумагу и писать сочинение на тему, что я буду делать, а что не буду".