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Владелец ресторанов: новые требования правительства - нелепость

В сеть ресторанов ОКО входит и ресторан Noa в Виймси. ФОТО: Sander Ilvest

Совладелец и член правления OKO Restoranid Мартти Сийманн отрицательно относится к той части проекта поправок к Постановлению о требованиях к безопасности и здравоохранения рабочей среды, вызванных биологическими факторами риска, которая требует от предприятий составить анализ рисков рабочей среды и прислать его к 1 сентября в Трудовую инспекцию, пишет DV.ee, напоминая, что правительство хочет принять данное постановление, чтобы сдержать распространение коронавируса в тех местах, где работники активно общаются с клиентами.

"Это нелепость, - говорит Сийманн. - Почему теперь все должны делать анализ рисков? Сделайте его сами и предъявите нам, а мы поставим галочки - так будет нормально, а не так, что мы тут разводим бюрократию, и каждый теперь должен марать бумагу и писать сочинение на тему, что я буду делать, а что не буду".

По мнению Сийманна, есть много вопросов не только к готовящемуся постановлению правительства, но и к тому, какие меры в принципе принимаются в последнее время по отношению к предприятиям ресторанного бизнеса.

Читайте подробнее на dv.ee.

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