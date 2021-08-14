Пропавшая в Харьюмаа 50-летняя женщина была найдена в беспомощном состоянии

Поздно вечером в пятницу, 13 августа, в 23.25, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 50-летняя Анне покинула свой дом в деревне Раннамыйза в волости Харку и ушла в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в 20:00 в пятницу вечером.

Полиция связалась с родственниками женщины и проверила возможные места, куда та могла бы поехать. Были проверены территория, дороги и улицы возле ее дома. К поискам была привлечена поисковая собака, район был осмотрен при помощи дрона.

Пресс-служба полиции сообщила, что сегодня, 14 августа, Анне была найдена.