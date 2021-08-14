Сб, 14.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Пропавшая в Харьюмаа 50-летняя женщина была найдена в беспомощном состоянии

Пропавшая в Харьюмаа 50-летняя женщина была найдена в беспомощном состоянии

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в выяснения местонахождения 50-летней Анне, пропавшей без вести в волости Харку.

Поздно вечером в пятницу, 13 августа, в 23.25, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 50-летняя Анне покинула свой дом в деревне Раннамыйза в волости Харку и ушла в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в 20:00 в пятницу вечером.

Полиция связалась с родственниками женщины и проверила возможные места, куда та могла бы поехать. Были проверены территория, дороги и улицы возле ее дома. К поискам была привлечена поисковая собака, район был осмотрен при помощи дрона. 

Пресс-служба полиции сообщила, что сегодня, 14 августа, Анне была найдена.

«Поиски Анны начались ночью и продолжились в окрестностях ее дома сегодня утром, когда поисковая группа, в составе которой было около 30 полицейских, спасателей и добровольцев, начала прочесывать территорию в окрестностях банка Табасалу, - говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. - Сегодня днем на берегу моря прохожий заметил женщину в беспомощном состоянии и вызвал помощь. Найденная Анне была передана медикам для проверки состояния здоровья. Большое спасибо всем пришедшим на помощь участникам поисков».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back