Пропавшая в Харьюмаа 50-летняя женщина была найдена в беспомощном состоянии
Полиция просила помощи в выяснения местонахождения 50-летней Анне, пропавшей без вести в волости Харку.
Полиция просила помощи в выяснения местонахождения 50-летней Анне, пропавшей без вести в волости Харку.
Поздно вечером в пятницу, 13 августа, в 23.25, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 50-летняя Анне покинула свой дом в деревне Раннамыйза в волости Харку и ушла в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в 20:00 в пятницу вечером.
Полиция связалась с родственниками женщины и проверила возможные места, куда та могла бы поехать. Были проверены территория, дороги и улицы возле ее дома. К поискам была привлечена поисковая собака, район был осмотрен при помощи дрона.
Пресс-служба полиции сообщила, что сегодня, 14 августа, Анне была найдена.
«Поиски Анны начались ночью и продолжились в окрестностях ее дома сегодня утром, когда поисковая группа, в составе которой было около 30 полицейских, спасателей и добровольцев, начала прочесывать территорию в окрестностях банка Табасалу, - говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. - Сегодня днем на берегу моря прохожий заметил женщину в беспомощном состоянии и вызвал помощь. Найденная Анне была передана медикам для проверки состояния здоровья. Большое спасибо всем пришедшим на помощь участникам поисков».