В Харьюмаа без вести пропала 50-летняя женщина

Поздно вечером в пятницу, в 23.25, в центр тревоги поступило сообщение о том, что 50-летняя Анне покинула свой дом в деревне Раннамыйза в волости Харку и ушла в неизвестном направлении. Последний раз женщину видели в 20:00 в пятницу вечером.

Полиция связалась с родственниками женщины и проверила возможные места, куда та могла бы поехать. Проверена территория, дороги и улицы возле дома женщины. К поискам была привлечена поисковая собака, район был осмотрен при помощи дрона, но до сих пор женщину найти не уалось. Утром к поискам будут также привлечены волонтеры, с помощью которых будет продолжено обследование местности.

У Анне худощавое телосложение, ее рост около 165 см. У нее светлые короткие волосы. В последний раз женщина была в розовом халате.