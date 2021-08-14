В Харьюмаа без вести пропала 50-летняя женщина
Полиция просит помощи в выяснения местонахождения 50-летней Анне, пропавшей без вести в волости Харку.
Полиция просит помощи в выяснения местонахождения 50-летней Анне, пропавшей без вести в волости Харку.
Поздно вечером в пятницу, в 23.25, в центр тревоги поступило сообщение о том, что 50-летняя Анне покинула свой дом в деревне Раннамыйза в волости Харку и ушла в неизвестном направлении. Последний раз женщину видели в 20:00 в пятницу вечером.
Полиция связалась с родственниками женщины и проверила возможные места, куда та могла бы поехать. Проверена территория, дороги и улицы возле дома женщины. К поискам была привлечена поисковая собака, район был осмотрен при помощи дрона, но до сих пор женщину найти не уалось. Утром к поискам будут также привлечены волонтеры, с помощью которых будет продолжено обследование местности.
У Анне худощавое телосложение, ее рост около 165 см. У нее светлые короткие волосы. В последний раз женщина была в розовом халате.
Полиция просит любого, кто видел Анне или имеет информацию о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.