Фото ⟩ На острове Сааремаа продается редкий объект для жизни и бизнеса

Дом, построенный в 1924 году, служил и кафе, и гостиницей. Последний капитальный ремонт в нем был сделан в 2015 году.

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE

Последний раз ремонт фасада и крыши проводился в 2020 году. В том же году обновили и интерьер здания. Замечательный объект недвижимости выставлен на продажу за 350 000 евро.

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома с прекрасным внешним видом находится само кафе, два туалета, офис, кухня и терраса. На втором этаже, общей площадью 149,3 квадратных метра, расположены шесть комнат, душевая, туалет и балкон.

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE