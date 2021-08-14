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  • На острове Сааремаа продается редкий объект для жизни и бизнеса

Фото ⟩ На острове Сааремаа продается редкий объект для жизни и бизнеса

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE

В центре Курессааре выставлена на продажу историческая вилла Inga, передает портал Kodustiil.

Дом, построенный в 1924 году, служил и кафе, и гостиницей. Последний капитальный ремонт в нем был сделан в 2015 году.

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE

Последний раз ремонт фасада и крыши проводился в 2020 году. В том же году обновили и интерьер здания. Замечательный объект недвижимости выставлен на продажу за 350 000 евро.

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома с прекрасным внешним видом находится само кафе, два туалета, офис, кухня и терраса. На втором этаже, общей площадью 149,3 квадратных метра, расположены шесть комнат, душевая, туалет и балкон.

Вилла Inga. ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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