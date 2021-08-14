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Большое интервью ⟩ Эдгар Сависаар – о путче 1991 года: не думал, что переживу это время

Виллу Пяэрт
Эдгар Сависаар – о путче 1991 года: не думал, что переживу это время
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Эдгар Сависаар гордится садом на хуторе Хундисильма.
Эдгар Сависаар гордится садом на хуторе Хундисильма. Фото: Kristjan Teedema

Утром 19 августа 1991 года, когда в Москве начался переворот, премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар проснулся в отеле в Стокгольме, но поздно вечером уже вернулся в Таллинн. 14 августа 2021 года Сависаар принимал Postimees во дворе хутора Хундисильма. Он начал встречу с журналистами с экскурсии, в которой выступил в качестве опытного гида и задал гостям вопросы-головоломки. В память о выдающемся политике публикуем его интервью.

Когда Эстония обрела независимость, вам был 41 год, довольно молодой возраст для премьер-министра.

Я стал премьер-министром, когда мне было 39 лет.

Получили ли мы ​​такую Эстонию, которую тогда хотели?

Точно нет. Мы хотели свою страну, и мы ее получили. Каждый видел будущую Эстонию по-своему.

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