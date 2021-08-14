Большое интервью ⟩ Эдгар Сависаар – о путче 1991 года: не думал, что переживу это время

Утром 19 августа 1991 года, когда в Москве начался переворот, премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар проснулся в отеле в Стокгольме, но поздно вечером уже вернулся в Таллинн. 14 августа 2021 года Сависаар принимал Postimees во дворе хутора Хундисильма. Он начал встречу с журналистами с экскурсии, в которой выступил в качестве опытного гида и задал гостям вопросы-головоломки. В память о выдающемся политике публикуем его интервью.