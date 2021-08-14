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  • Гендиректор Спасательного департамента: пострадавший при взрыве спасатель получает меньше тысячи евро
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Интервью ⟩ Гендиректор Спасательного департамента: пострадавший при взрыве спасатель получает меньше тысячи евро

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару ФОТО: Madis Veltman

В результате трагического взрыва газа на улице Яама в Тарту пострадали пять cотрудников оперативных служб, в том числе трое работников Спасательного департамента. Один из них дополнительно работал в Тартуской скорой помощи. Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сказал в интервью Postimees, что зарплаты спасателей, которые часто работают в опасных для жизни ситуациях, к сожалению, по-прежнему смехотворно низки.

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"В Эстонии зарплаты спасателей такие, что плакать хочется - это факт. Знаете ли вы, что этот спасатель, который сегодня находится в больнице, ежемесячно приносит домой меньше тысячи евро? Это ненормально. Глава команды, который сегодня находится в больнице, получает максимум, может быть, 1100 евро. Можно сказать, что сегодняшнее эстонское общество в целом недостаточно ценит работу спасателей", - говорит Таммеару.

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