Интервью ⟩ Гендиректор Спасательного департамента: пострадавший при взрыве спасатель получает меньше тысячи евро
В результате трагического взрыва газа на улице Яама в Тарту пострадали пять cотрудников оперативных служб, в том числе трое работников Спасательного департамента. Один из них дополнительно работал в Тартуской скорой помощи. Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сказал в интервью Postimees, что зарплаты спасателей, которые часто работают в опасных для жизни ситуациях, к сожалению, по-прежнему смехотворно низки.