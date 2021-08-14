Интервью ⟩ Гендиректор Спасательного департамента: пострадавший при взрыве спасатель получает меньше тысячи евро

"В Эстонии зарплаты спасателей такие, что плакать хочется - это факт. Знаете ли вы, что этот спасатель, который сегодня находится в больнице, ежемесячно приносит домой меньше тысячи евро? Это ненормально. Глава команды, который сегодня находится в больнице, получает максимум, может быть, 1100 евро. Можно сказать, что сегодняшнее эстонское общество в целом недостаточно ценит работу спасателей", - говорит Таммеару.