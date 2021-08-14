Ряды Центристской партии в Нарве пополнились членами горсобрания

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии. Председатель Нарвского отделения и председатель городского собрания Нарвы Татьяна Стольфат говорит, что она очень рада, что в такой напряженный предвыборный период времени люди хотят показать свою политическую сознательность и присоединиться к Центристской партии.

«К нам присоединились люди с богатейшим опытом управления и они хотят участвовать в обсуждении городских проблем, которые нуждаются в решении. К Центристской партии в Нарве за последнее время присоединилось очень много деятельных людей, которые знают, что Центристская партия выполняет свои обещания, - сказала Стольфат. - Если между местной и государственной властью есть хорошее сотрудничество, то городу от этого намного больше выгоды, чем от избирательных союзов, у которых отсутствует прямой контакт с партиями. Строительство новой Нарвской больницы, реновация Нарвской Александровской церкви и строительство нового футбольного холла являются приоритетами для Центристской партии на следующих обсуждениях госбюджета.»

Член городского собрания и бывший мэр Нарвы Владимир Мижуй делает акцент на поддержку пенсионеров со стороны центристов. «За то время пока Центристская партия находится в правительстве, средняя пенсия по старости выросла в среднем на 160 евро – это является очень большой помощью пенсионерам. Будучи пенсионером, я уверен, что этот курс надо держать, так как люди, у которых за спиной большой рабочий стаж, заслужили достойную старость», - сказал Владимир Мижуй.

Член городского собрания и директор детского сада Чиполлино Светлана Лешихина добавила, что Центристская партия очень много сделала в сфере образования, особенно на благо детей.

«На треть выросли зарплаты учителей, минимальная ставка учителя выросла на 350 евро и составляет 1315 евро. Зарплаты учителей детских садов приравнена к зарплате школьных учителей, - напомнила Светлана Лешихина. - Заметно выросла поддержка многодетных семей. Центристская партия начала выплачивать дополнительное пособие для таких семей. Если в семье растет от трех до шести детей, то ежемесячное дополнительное пособие составляет 300 евро. Если семь и больше детей, то дополнительное пособие составляет 400 евро в месяц. Также заметно выросло пособие для детей с ограниченными способностями, которое начисляется в зависимости от степени тяжести инвалидности. Роль Центристской партии в этих вопросах была очень весомой».