"Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?". Европейские политологи написали биографию оппозиционера
В августе на английском и немецком языках вышла книга трех европейских ученых-политологов Яна Матти Доллбаума, Морвана Лаллуэ и Бена Нобла о российском оппозиционере Алексее Навальном. Книга основана на их собственных исследованиях, соцопросах, интервью и анализе - и это первая серьезная попытка объяснить широкой аудитории, что выделило Навального на фоне российских политиков и сделало мишенью для власти.