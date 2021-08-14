"Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?". Европейские политологи написали биографию оппозиционера

Книга вообще не обходит спорные моменты. Она упоминает и кампанию "Хватит кормить Кавказ", в которой авторы отмечают элементы ксенофобии; и призыв Навального ввести визовый режим со странами Центральной Азии; и обвинения в харрасменте, озвученные бывшей сотрудницей предвыборного штаба Екатериной Патюлиной против ее начальника Леонида Волкова (Волков признает, что был влюблен в нее и сожалеет об отправленных сообщениях, но харрасмент отрицает).

Авторы приводят и аргументы провластных комментаторов о том, что у Навального якобы нет позитивной повестки, только негативная - но показывают их несостоятельность, разбирая его программу и развитие экономических взглядов политика от праволиберальных к левым, вопреки его ближайшему окружению, оставшемуся на правых позициях.

Региональная политика и поколение Z

Авторы смотрят не только на действия Навального - но и реакцию на них простых россиян, молодых и пожилых, из столицы и провинции.

Именно истории из регионов - самое интересное для российского читателя в книге. Среди них - сравнение судьбы движения "За честные выборы" в Ростове-на-Дону, где после почти двадцатилетнего правления губернатора Владимира Чуба не было сильной оппозиции, и в Перми, известной с перестроечных времен как оплот либерализма.

В обоих миллионниках, несмотря на всю разницу между ними, пришедшее в политику на волне митингов 2011-2012 гг. поколение столкнулось со скепсисом оппозиционеров и правозащитников старой школы.

Именно это поколение стало основой движения, которое построила команда Навального. В 2017 году, когда после выхода фильма "Он вам не Димон" протесты прошли в 154 российских городах, для их организации уже не потребовались координационные советы, где встречались бы заслуженные активисты и новички, пишут авторы. Было создано новое движение, на основе которого возникли штабы Навального в регионах.

"Таким образом, не будет преувеличением сказать, что эти протесты ознаменовали рождение нового поколения активистов в России", - пишут политологи.

Они вообще показывают глубокий интерес к поискам российских зумеров, в том числе часто цитируют интервью с его представителями от рядовых волонтеров из провинции до локальных знаменитостей вроде студента и фигуранта "московского дела" Егора Жукова.

И дважды приводят слова популярной у протестной молодежи песни рэпера Face: "Быть против власти - не значит быть против родины".

Кто кого использует? О сторонниках Навального

Политологи разбирают данные соцопросов, рассказывают личные истории волонтеров и даже анализируют профили в соцсетях, пытаясь ответить на вопрос: кто поддерживает Навального и готов идти на конфликт с окружением и властью, выходя на митинги или работая в его штабах?