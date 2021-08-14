Коронавирусный год сильно ударил по эстонским крафтовым пивоварам

Так, один из самых известных эстонских производителей крафтового пива, пивоварня Põhjala, отмечает в своем отчете, что влияние коронавирусной пандемии на деятельность компании начало проявляться в феврале прошлого года, когда были постепенно введены значительные ограничения на общественное питание и торговлю - поначалу в Азии, а затем и во всем мире.