Фото и видео ⟩ Число жертв землетрясения в Гаити превысило 700

После удара стихии около 1500 зданий разрушены, свыше 5000 повреждены. Сотни людей оказались под завалами. По меньшей мере, 2800 человек получили ранения, сообщили в Агентстве гражданской обороны Гаити.

Многие жители провели ночь под открытым небом

Ле-Ке, один из крупных городов, находившийся примерно в 40 км от эпицентра землетрясения, в наибольшей степени пострадал от удара стихии. Там, а также еще в ряде населенных пунктов на юго-западе страны, большинство жителей провели ночь под открытым небом, опасаясь повторных подземных толчков.

На улицах работает тяжелая техника, убирая обломки рухнувших зданий. Местные жители также разбирали завалы вручную в поисках пропавших без вести.

США направили в Гаити помощь

Между тем США направили в Гаити поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности. Об этом сообщила в Twitter глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021

Землетрясение с большей магнитудой, чем в 2010 и 2018 годах

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Гаити 14 августа.

Магнитуда нынешнего бедствия превысила показатель 2018 года (5,9), когда в результате удара стихии погибли свыше десятка человек, а также разрушительной трагедии января 2010 года (7,1), ставшей крупнейшим землетрясением за минувшие двести лет. Тогда столице Гаити был нанесен существенный урон, а жертвами оказались более 230 тыс. человек. Около 60 процентов построек были полностью разрушены, 1,3 млн жителей республики лишились крыши над головой.