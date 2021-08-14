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Фото и видео ⟩ У берегов Гаити произошло мощное землетрясение
Угроза возникновения цунами

ФОТО: twitter

У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза возникновения цунами, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы Порт-о-Пренс. В юго-западной части повреждены школы, церкви и несколько других зданий, передает "Интерфакс".

Также эксперты не исключают возникновения цунами с волнами до трех метров.

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