Фото и видео ⟩ У берегов Гаити произошло мощное землетрясение

Фото и видео ⟩ У берегов Гаити произошло мощное землетрясениеУгроза возникновения цунами
У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза возникновения цунами, сообщает Геологическая служба США.
У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза возникновения цунами, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 160 км от столицы Порт-о-Пренс. В юго-западной части повреждены школы, церкви и несколько других зданий, передает "Интерфакс".
Также эксперты не исключают возникновения цунами с волнами до трех метров.
7.0 magnitude #earthquake hits off the coast of #Haiti pic.twitter.com/kdXvtJWVkg— Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) August 14, 2021
Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv— Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021