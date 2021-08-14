Лидеры парламентских партий обсудили выборы президенты, но единого кандидата не нашли

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, в субботу лидеры партий по телефону обсуждали вопрос поиска кандидата в президенты, но кандидата, о котором бы договорились стороны, пока нет, передает rus.err.ee.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил ERR, что с EKRE переговоры по кандидату в президенты не проводятся.

Карилайд сказал, что расширенное правление Центристской партии также обсудит этот вопрос в понедельник вечером в 19:00.