Лидеры парламентских партий обсудили выборы президенты, но единого кандидата не нашли
Лидеры парламентских партий обсуждали в субботу вопрос поиска кандидата в президенты, но пока не пришли к конкретной кандидатуре, с которой бы все согласились.
Лидеры парламентских партий обсуждали в субботу вопрос поиска кандидата в президенты, но пока не пришли к конкретной кандидатуре, с которой бы все согласились.
По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, в субботу лидеры партий по телефону обсуждали вопрос поиска кандидата в президенты, но кандидата, о котором бы договорились стороны, пока нет, передает rus.err.ee.
Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил ERR, что с EKRE переговоры по кандидату в президенты не проводятся.
Карилайд сказал, что расширенное правление Центристской партии также обсудит этот вопрос в понедельник вечером в 19:00.
По словам пресс-секретаря Центристской партии Андреса Калвика, обсуждение кандидата руководителями пяти партий состоится в понедельник в 22:00.