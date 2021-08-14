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  • Лидеры парламентских партий обсудили выборы президенты, но единого кандидата не нашли

Лидеры парламентских партий обсудили выборы президенты, но единого кандидата не нашли

Индрек Саар и Кая Каллас. ФОТО: Remo Tõnismäe

Лидеры парламентских партий обсуждали в субботу вопрос поиска кандидата в президенты, но пока не пришли к конкретной кандидатуре, с которой бы все согласились.

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, в субботу лидеры партий по телефону обсуждали вопрос поиска кандидата в президенты, но кандидата, о котором бы договорились стороны, пока нет, передает rus.err.ee.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил ERR, что с EKRE переговоры по кандидату в президенты не проводятся.

Карилайд сказал, что расширенное правление Центристской партии также обсудит этот вопрос в понедельник вечером в 19:00.

По словам пресс-секретаря Центристской партии Андреса Калвика, обсуждение кандидата руководителями пяти партий состоится в понедельник в 22:00.

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