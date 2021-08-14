ДТП у автобусной остановки: в Таллинне автомобиль врезался в столб
Сегодня, 14 августа, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадал водитель Škoda.
Сегодня, 14 августа, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадал водитель Škoda.
В 18.20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на Пирите-теэ у автобусной остановки "Лиллепавильон" автомобиль Škoda врезался в столб светофора, передает Департамент полиции и погранохраны.
Сидевшего за рулем автомобиля 40-летнего мужчину на машине скорой помощи доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.