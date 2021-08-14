Полиция: пропавшая в Таллинне восьмилетняя девочка найдена

Примерно в 15 часов она находилась на улице Луха и сказала, что идет домой в Пыхья-Таллинн, но домой девочка не пришла, поэтому обеспокоенные близкие обратились в полицию в 18 часов. Полицейские сразу же приступили к поискам девочки и проверили разные места, но поиски не принесли результата.