Полиция: пропавшая в Таллинне восьмилетняя девочка найдена
Полиция просила помощи в поисках восьмилетней Арсине, пропавшей сегодня, 14 августа, в Таллинне.
Полиция просила помощи в поисках восьмилетней Арсине, пропавшей сегодня, 14 августа, в Таллинне.
Примерно в 15 часов она находилась на улице Луха и сказала, что идет домой в Пыхья-Таллинн, но домой девочка не пришла, поэтому обеспокоенные близкие обратились в полицию в 18 часов. Полицейские сразу же приступили к поискам девочки и проверили разные места, но поиски не принесли результата.
Позднее полиция сообщила, что девочка сама пришла домой, с ней все в порядке.