Галерея ⟩ В школе прошла вакцинация учеников: один пришел с бабушкой, другой — с Генкой

«Я работаю в деревообрабатывающей компании, а работать в маске очень неудобно. В то же время, если я захочу покинуть страну, я все равно должна буду это сделать, - сказала Катрин, которая привела на прививку и свою 17-летннюю дочь. - Я не против вакцинации, я просто откладывала ее».