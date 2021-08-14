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  • В школе прошла вакцинация учеников: один пришел с бабушкой, другой — с Генкой

Галерея ⟩ В школе прошла вакцинация учеников: один пришел с бабушкой, другой — с Генкой

В школе прошла вакцинация. ФОТО: Jüri Looring

Идея провести вакцинацию в самой школе принадлежит директору. Главная цель - сохранить контактное обучение в наступающем учебном году.

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«Я работаю в деревообрабатывающей компании, а работать в маске очень неудобно. В то же время, если я захочу покинуть страну, я все равно должна буду это сделать, - сказала Катрин, которая привела на прививку и свою 17-летннюю дочь. - Я не против вакцинации, я просто откладывала ее».

Катрин добавила, что предоставила возможность дочери самой принять решение насчет вакцинации, поскольку принуждение неизбежно вызывает сопротивление.

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