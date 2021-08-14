Галерея ⟩ В школе прошла вакцинация учеников: один пришел с бабушкой, другой — с Генкой
Идея провести вакцинацию в самой школе принадлежит директору. Главная цель - сохранить контактное обучение в наступающем учебном году.
Идея провести вакцинацию в самой школе принадлежит директору. Главная цель - сохранить контактное обучение в наступающем учебном году.
«Я работаю в деревообрабатывающей компании, а работать в маске очень неудобно. В то же время, если я захочу покинуть страну, я все равно должна буду это сделать, - сказала Катрин, которая привела на прививку и свою 17-летннюю дочь. - Я не против вакцинации, я просто откладывала ее».