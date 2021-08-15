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В Таллинне автомобиль сбил велосипедиста

Велосипедист. Фото иллюстративное. ФОТО: Erik Prozes

Вчера, 14 августа, вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал 22-летний велосипедист.

В субботу в 20.07 у дома на Вильяндиском шоссе, 41а, по предварительным данным, 60-летняя женщина на автомобиле Citroen Xsara на зеленый сигнал светофора стала совершать поворот налево и столкнулась с 22-летним велосипедистом.

Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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