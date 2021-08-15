В Таллинне автомобиль сбил велосипедиста
Вчера, 14 августа, вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал 22-летний велосипедист.
Вчера, 14 августа, вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал 22-летний велосипедист.
В субботу в 20.07 у дома на Вильяндиском шоссе, 41а, по предварительным данным, 60-летняя женщина на автомобиле Citroen Xsara на зеленый сигнал светофора стала совершать поворот налево и столкнулась с 22-летним велосипедистом.
Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.