Коронавирус выявлен у 203 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 79,3% - те, кто не прошел вакцинацию. У 20,7% курс вакцинации был завершен. 82,3% пациентов, нуждающихся в госпитализации, не вакцинированы.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 82 человек. 51 новый случай в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 20, в на Сааремаа — 19, в Вырумаа — 15, в Пярнумаа — 14, в Пыльвамаа и Валгамаа — по 13, в Йыгевамаа — семь, в Ида-Вирумаа и Рапламаа — по три, в Ярвамаа и Вильяндимаа — по два, в Ляэнемаа - один новый случай. На Хийумаа и в Ляэне-Вирумаа новых заражений не выявлено. В девяти случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,9% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыли девять новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 79 пациентов. Из них 65 человек (82,3%) не были вакцинированы.

Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 64 года, и 49 (62%) всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет. За последние сутки смертей не было.

За сутки были введены 4623 дозы вакцины, в общей сложности вакцинировано 689 863 человека и 596 548 человек прошли курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у людей старше 60 лет составляет 69,6%. Более 65% возрастной группы 60+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Харьюмаа (62,7%) и Ида-Вирумаа (44,5%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).