Ученые описали самого большого ящера, летавшего над Австралией

Ученые проанализировали окаменевшую челюсть, найденную еще в 2011 году местным палеонтологом-любителем Леном Шоу недалеко от Ричмонда в Северо-Западном Квинсленде.

Вид был назван Thapunngaka shaw. Первая часть названия означает "копье-рот" на исчезнувшем языке австралийских аборигенов ванамара, вторая - фамилию открывателя окаменелости.

"Новый птерозавр, которого мы назвали Thapunngaka shaw, был бы грозным зверем с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров. По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев", - отмечает Тим Ричардс из лаборатории динозавров Школы биологических наук Университета Квинсленда.

Новый вид принадлежал к группе птерозавров, известных как ангангуерианцы, которые населяли все континенты во второй половине эпохи динозавров.

Это уже третий вид ангангуерианских птерозавров, обитавших Австралии, причем все три вида происходят из западного Квинсленда.