Выборы президента: бизнесмены и деятели культуры выступили в поддержку Соомере
Группа деятелей культуры и предпринимателей выразила поддержку кандидатуре академика Тармо Соомере на пост президента Эстонии.
Группа деятелей культуры и предпринимателей выразила поддержку кандидатуре академика Тармо Соомере на пост президента Эстонии.
В отправленном в Рийгикогу обращении, которое подписали 20 человек, говорится, что мировоззрение и взгляды Тармо Соомере на важнейшие вопросы общественной жизни должны быть понятны всем, кто пожелал с ними познакомиться, пишет rus.err.ee.
Обращение подписали Юри Аррак, Тармо Кыутс, Тийна Парк, Пилле Лилль, Тийт Пруули, Рейн Раннап и другие.
Они надеются, что Рийгикогу сможет избрать президента, а также отмечают, что большая часть жителей Эстонии считает Тармо Соомере подходящим кандидатом на пост президента.
Выборы президента Эстонии начнутся в Рийгикогу 30 августа.