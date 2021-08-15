Выборы президента: бизнесмены и деятели культуры выступили в поддержку Соомере

В отправленном в Рийгикогу обращении, которое подписали 20 человек, говорится, что мировоззрение и взгляды Тармо Соомере на важнейшие вопросы общественной жизни должны быть понятны всем, кто пожелал с ними познакомиться, пишет rus.err.ee.