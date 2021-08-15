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Выборы президента: бизнесмены и деятели культуры выступили в поддержку Соомере

Тармо Соомере. ФОТО: Mihkel Maripuu

Группа деятелей культуры и предпринимателей выразила поддержку кандидатуре академика Тармо Соомере на пост президента Эстонии.

В отправленном в Рийгикогу обращении, которое подписали 20 человек, говорится, что мировоззрение и взгляды Тармо Соомере на важнейшие вопросы общественной жизни должны быть понятны всем, кто пожелал с ними познакомиться, пишет rus.err.ee.

Обращение подписали Юри Аррак, Тармо Кыутс, Тийна Парк, Пилле Лилль, Тийт Пруули, Рейн Раннап и другие.

Они надеются, что Рийгикогу сможет избрать президента, а также отмечают, что большая часть жителей Эстонии считает Тармо Соомере подходящим кандидатом на пост президента.

Выборы президента Эстонии начнутся в Рийгикогу 30 августа.

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