ЭОК назвал суммы премий: Лехис получит 95 000 евро, остальные шпажистки - по 50 000 евро

Согласно ходатайству, направленному в Министерство культуры, ставшие олимпийскими чемпионками в командном зачете Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Эрика Кирпу получат по 50 000 евро каждая, пишет rus.err.ee .

Тренер женской сборной Эстонии по фехтованию на шпаге Кайдо Кааберма получит 20 000 евро, отдельные премии полагаются и личным тренерам каждой из шпажисток.

Лехис и ее тренера Николая Новоселова также ждут отдельные премии за бронзовую медаль, которую Катрина завоевала на Олимпиаде в личном турнире шпажисток. Спортсменка получит еще 45 000 евро, а ее тренер - еще 22 500 евро.