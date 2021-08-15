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Бывший мэр Таллинна вернулась в столичное горсобрание

Иви Ээнмаа. ФОТО: Peeter Langovits

Бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа (Партия реформ) на этой неделе восстановила свои депутатские полномочия в столичном городском собрании, пишет ERR.

В связи с этим ряды Таллиннского городского собрания пришлось покинуть Юхану Кангиласки.

Следующее заседание столичного представительного органа после двухмесячных каникул пройдет 26 августа.

Пост мэра Таллинна Иви Ээнмаа занимала с 1997 по 1999 год.

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