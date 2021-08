«Но — как говорится – It takes two to tango! По этой причине я решил оставить свой пост и 12 августа подал заявление об увольнении. Для меня крайне важно, чтобы команды департамента и министерства работали бы в одном ритме, придерживались бы общих ценностей и трудились бы ради общих целей: беречь жилую среду Эстонии с мыслью о будущих поколениях», - написал Куппарт.