Фото ⟩ В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись автомобили
После полудня на Тартуском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В ходе аварии никто не пострадал, пишет Postimees.
После полудня на Тартуском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В ходе аварии никто не пострадал, пишет Postimees.
В ДТП, произошедшем в 12.20, пострадавших не было. Как сообщила полиция, речь идет о страховом случае.
Однако в 13.30 все еще частично стояла на проезжей части, однако движение не было существенно нарушено.