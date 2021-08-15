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  • В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись автомобили

Фото ⟩ В Таллинне на Тартуском шоссе столкнулись автомобили

Фото аварии. ФОТО: Lugeja foto

После полудня на Тартуском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. В ходе аварии никто не пострадал, пишет Postimees.

В ДТП, произошедшем в 12.20, пострадавших не было. Как сообщила полиция, речь идет о страховом случае.

Однако в 13.30 все еще частично стояла на проезжей части, однако движение не было существенно нарушено.

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