Коронавирус в Прибалтике: лучше всего дела обстоят в Латвии

В минувшие сутки в Латвии выявлено 73 новых случая Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос с 62,6 до 64,6 случая на 100 000 населения.

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы девять пациентов с Covid-19, в свою очередь один пациент был выписан, таким образом общее количество госпитализированных пациентов за 24 часа выросло с 62 до 69 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За 14 дней в Латвии выявлено 1323 случая заражения коронавирусом, а кумулятивный показатель впервые с 28 июня превысил рубеж в 60 случаев.

Вчера в Литве было сделано 9616 тестов, доля положительных результатов составила 4,5%. Всего в стране выполнено 4 393 390 тестов на коронавирус. С начала пандемии в Литве выявлено 289 810 случаев Covid-19, при этом 273 004 человека считаются выздоровевшими. В Литве в целом умерли 4449 человек, у которых был подтвержден Covid-19. В настоящее время в больницах проходят лечение 370 пациентов с Covid-19, 42 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Литве на 15 августа вырос до 242,3 случая.