Картина дня: захват Афганистана, причины отставки главы департамента и грозовое предупреждение

БЛОГ 〉 Захват Афганистана: талибы вошли в Кабул, правительство готовится к передаче власти

В воскресенье, 15 августа, стало известно, что талибы взяли под свой контроль афганский город Джелалабад: до этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны. Читать далее...

Ветеран Афганистана из Эстонии: грустно, что усилия не принесли результата

Четырнадцать лет назад бывший сапер Урмас Aйд был ранен в ходе операции под руководством НАТО в Афганистане летом 2007 года вместе с двумя другими эстонскими военными. Он давно открыл новую страницу своей жизни и признает, что не следил за новостями о происходящем в далекой стране. Читать далее...

Глава департамента ушел в отставку из-за разногласий с руководством

Причинами неожиданного решения Рихо Куппарта оставить пост гендиректора Департамента окружающей среды стали разногласия с вышестоящим руководством, устаревшая правовая база, застой в развитии инфосистем ведомства и несправедливые решения на уровне министерства. Читать далее...

На Эстонию надвигаются грозы и сильный ветер: полиция напомнила о безопасности

Служба погоды Эстонии сегодня, 15 августа, объявила предупреждение первого уровня в девяти уездах. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 203 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4447 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 203, то есть 4,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Рейнсалу: происходящее в Афганистане — большой провал

Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что паника вокруг эвакуации западных посольств и афганцев, которые помогали им в Кабуле, является признаком большой неудачи в планировании и военных прогнозах. Читать далее...

ЭОК назвал суммы премий: Лехис получит 95 000 евро, остальные шпажистки - по 50 000 евро

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) огласил суммы премий, которые полагаются завоевавшим медали на Играх в Токио эстонским шпажисткам и их тренерам. Читать далее...

Дни Старого города предлагают мероприятия на любой вкус: некоторые посетители остаются за забором

В Таллинне в рамках Дней Старого города в субботу, 14 августа, в том числе, можно было насладиться выступлениями уличных артистов и концертом виолончелистов. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Тяжелая авария: в Пярнумаа столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Сегодня в 13.15 в Центр тревоги сообщили о серьезной аварии в Пярнумаа на 14-м километре шоссе Пярну-Лихула, где столкнулись три автомобиля. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Число жертв землетрясения в Гаити превысило 700