Израиль отозвал своего поверенного из Польши из-за принятого там "антисемитского" закона
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах страны в Польше вернуться на родину "для бессрочных консультаций". Таким образом он отреагировал на подписание президентом Польши Анджеем Дудой в субботу, 14 августа, спорной поправки к польскому Административному кодексу, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей, а также другим владельцам собственности, конфискованной во время Второй мировой войны нацистами и позднее - польскими властями, пишет Deutsche Welle.