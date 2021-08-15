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На свалке Уйкала вспыхнул пожар

Машины спасателей - частые гости на свалке Уйкала. Прилагаемый фотоснимок сделан в апреле прошлого года, когда здесь случился очередной пожар. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сегодня в 13.43 в Центр тревоги сообщили о возгорании и сильном задымлении на свалке Уйкала в деревне Кукрузе, волость Тойла, сообщил Спасательный департамент.

Из-за сильного ветра отреагировали усиленным составом. На вызов выехали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви, Ийсаку, Кивиыли и Силламяэ, оперативный дежурный из Йыхви и волонтеры Мяэтагузе - всего четыре основных автомобиля, три автоцистерны, насосная станция и экскаватор свалки Уйкала.

В настоящее время обеспечена подача воды для тушения пожара и ограничивается распространение огня.

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