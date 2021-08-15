На свалке Уйкала вспыхнул пожар

Из-за сильного ветра отреагировали усиленным составом. На вызов выехали спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви, Ийсаку, Кивиыли и Силламяэ, оперативный дежурный из Йыхви и волонтеры Мяэтагузе - всего четыре основных автомобиля, три автоцистерны, насосная станция и экскаватор свалки Уйкала.