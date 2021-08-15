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Нетрезвый житель Петербурга ударил молотком полицейского

Полиция России. ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

В Петербурге проводится проверка после нападения на сотрудника полиции при исполнении, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

Утром 15 августа двое полицейских отправились в квартиру дома на Пушкинкой улице в поселке Шушары, где, согласно поступившему звонку, происходил бытовой скандал. Нетрезвый хозяин квартиры напал на прибывших сотрудников полиции и несколько раз ударил одного из них по голове молотком. В ответ второй полицейский выстрелил в дебошира из табельного оружия, ранив мужчину.

Как уточняется, ему оказали первую помощь, после чего вызвали скорую.

Пострадавший сотрудник полиции и раненый хозяин квартиры были госпитализированы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия к полицейскому.

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