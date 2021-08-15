Нетрезвый житель Петербурга ударил молотком полицейского

Утром 15 августа двое полицейских отправились в квартиру дома на Пушкинкой улице в поселке Шушары, где, согласно поступившему звонку, происходил бытовой скандал. Нетрезвый хозяин квартиры напал на прибывших сотрудников полиции и несколько раз ударил одного из них по голове молотком. В ответ второй полицейский выстрелил в дебошира из табельного оружия, ранив мужчину.