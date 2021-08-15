Полиция просит помощи в поисках 48-летнего мужчины

Поздним вечером 13 августа в Центр тревоги сообщили, что 48-летний Райго ушел из дома призрения, расположенного в деревне Аа, волость Люганузе, в неизвестном направлении. Сообщается, что в последний раз мужчину видели рано утром в среду, 11 августа. Телефон Райго выключен.

Полицейские общались с его близкими и знакомыми, а также проверили места, куда Райго мог направиться. Патрули проверили окрестности попечительского дома, а также окрестности Йыхви и Раквере, но мужчину пока не удалось найти.

Его рост примерно 170-180 см, он среднего телосложения. У него темные волосы с пролысиной, он носит очки. На нем куртка и крюки защитного цвета и светлые кроссовки.