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Скончался актер и художник Тыну Тамм

Поминальная свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Madis Veltman

В субботу на 79-м году жизни скончался эстонский актер и художник Тыну Тамм.

Тамм родился 22 ноября 1942 года в Тарту. В 1961 году он окончил Тартускую 1-ю среднюю школу, а в 1965 году завершил обучение на отделении сценического искусства Таллиннской государственной консерватории, сообщил в воскресенье Эстонский театральный союз.

В 1965–76 годах работал в Таллиннском государственном молодежном театре, в 1977–92 - в Эстонском драматическом театре, в 1994–98 годах - в Эстонском кукольном театре, в 1999–2010 годах был художественным руководителем в театре "Эстония".

Наряду с актерскими работами в спектаклях, телесериалах и радиопостановках, Тыну Тамм готовил и режиссировал поэтические вечера, в которых и сам участвовал в роли декламатора, выпускал аудиокассеты с записями песен.

Тыну Тамм также увлекался живописью, его любимыми темами были маски и орхидеи. С 1968 года Тамм был членов клуба защиты орхидей.

Тыну Тамм опубликовал книгу о педагоге и хореографе Хельми Тохвельманн «Хельми, научи нас танцевать!».

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