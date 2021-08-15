Скончался актер и художник Тыну Тамм

Тамм родился 22 ноября 1942 года в Тарту. В 1961 году он окончил Тартускую 1-ю среднюю школу, а в 1965 году завершил обучение на отделении сценического искусства Таллиннской государственной консерватории, сообщил в воскресенье Эстонский театральный союз.

В 1965–76 годах работал в Таллиннском государственном молодежном театре, в 1977–92 - в Эстонском драматическом театре, в 1994–98 годах - в Эстонском кукольном театре, в 1999–2010 годах был художественным руководителем в театре "Эстония".

Наряду с актерскими работами в спектаклях, телесериалах и радиопостановках, Тыну Тамм готовил и режиссировал поэтические вечера, в которых и сам участвовал в роли декламатора, выпускал аудиокассеты с записями песен.

Тыну Тамм также увлекался живописью, его любимыми темами были маски и орхидеи. С 1968 года Тамм был членов клуба защиты орхидей.