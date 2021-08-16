Кто там знамя красное на себе несет?
Старина Моисей, помнится, водил евреев по пустыне сорок лет. Если взглянуть на новейшую историю Эстонии с таких позиций, то нам осталось совсем немного.
Старина Моисей, помнится, водил евреев по пустыне сорок лет. Если взглянуть на новейшую историю Эстонии с таких позиций, то нам осталось совсем немного.
Кому-то такое сравнение покажется притянутым за уши. Но одно из объяснений неторопливости пророка (ибо ходу от Египта до нынешнего Израиля, даже если передвигаться нога за ногу, максимум на полгода) гласит: в Землю обетованную должно было войти хотя бы одно, уже достигшее зрелого возраста, поколение, не знавшее подневольной жизни в египетском плену. В этом смысле выход Эстонии из СССР ничуть не менее важен, чем Исход евреев из Египта. Правда, начиная с 20 августа 1991-го от «фараона» сбежали, по сути, все населявшие империю народы, однако это уже детали. Никто не обещал полной идентичности.
По призыву Булата Окуджавы все мы, тогдашние журналисты, высокопарных слов не очень опасались, хотя в газете «Советская Эстония», где я работал, этим и не принято было злоупотреблять. Но только если зло… А по-доброму, с лукавинкой – не возбранялось. Так что применительно к тем августовским дням, проходившим под аккомпанемент непрерывного телемарафона маленьких лебедей, выражения типа «эпохальные», «судьбоносные», «незабываемые», «знаменательные», и т.д., были не только допустимы, но даже желательны.
Что, впрочем, не исключает возможного присутствия в этих же днях элементов комических, а то и фарсовых. Великое и смешное соседствуют чаще, чем принято думать.
…Итак (это слово здесь вполне уместно для придания повествованию элемента эпичности), 19 августа я должен был лететь в Москву, где планировалось обсуждение Съездом Народных Депутатов СССР нового Союзного договора. А поскольку я как спецкор «Советской Эстонии» был при этом уважаемом собрании аккредитован, то, сами понимаете, пропустить его не мог, да и не хотел…
Однако ГКЧП перечеркнул все планы, включая и сам Союзный договор, а не только его обсуждение. Приходилось перестраиваться на марше.
Самым естественным в этой ситуации представлялось идти на работу. Во-первых, дома, сиди – не сиди, ничего важного, интересного и полезного не высидишь, кроме замогильных дикторских голосов, с левитанскими интонациями повторяющих заклинания о болезни президента СССС Михаила Горбачева и создании ГКЧП в видах спасения Отечества. А во-вторых, как раз в редакционные коридоры и кабинеты что-нибудь да непременно просочится. И просачивалось.
Впрочем, прийти на работу естественным представлялось далеко не всем. Наш главный редактор Вольдемар Томбу почел в то утро за благо на всякий случай оказаться подальше от города, на даче, где неусыпного внимания и заботы срочно потребовали его ушастые питомцы – кролики…
Дом Печати в то утро представлял собой непривычное зрелище. Начать с того, что в его вестибюле, по-моему – впервые за все годы (включая и последующие), за барьером сбоку от лестницы восседал милиционер. Даже если бы это был рыцарь на коне и в латах, то и тогда впечатление не было бы более сильным
Время от времени к сидящему за барьером стражу порядка подходил его коллега чином постарше, они о чем-то негромко переговаривались, после чего старшóй куда-то уходил, затем возвращался, выслушивал невнятные звуки, доносившиеся из уоки-токи на его на портупее, и снова уходил…
Журналисты, бродившие по вестибюлю группками и поодиночке, тусовавшиеся в здешнем кафе и в импровизированной курилке рядом – крытом переходе из газетного корпуса в журнальный, – поглядывали на непривычных персонажей в форме с опасливым любопытством.
По-моему, те и сами испытывали не меньшую, если даже не бóльшую растерянность и тревогу. Обстановка явно не походила на ту, про которую им рассказывало начальство, предписывая овладеть столь специфическим объектом.
Никто не выкрикивал диссидентских лозунгов, не призывал пойти куда-то на штурм, не нападал на них с дрекольем и не швырялся коктейлем Молотова.
Чем это все могло кончиться, никто себе толком не представлял, и поэтому на всякий случай стороны сохраняли индифферентный нейтралитет: как будто всё так и было…
Информация между тем доходила противоречивая. В числе прочего утверждалось, что вот-вот начнутся повальные обыски и аресты. И вот на этом фоне по коридору шестого этажа, где находилась редакция «Советской Эстонии», прошелестело: «А знамя-то! Знамя? Знамя…».
Вскоре выяснилось, что инициативная группа, в состав которой вошли художник, пара наиболее сильно пьющих корреспондентов и редакционная секс-бомба Лидочка Доржина (имя изменено), озаботилась судьбой красного знамени, уже Бог знает сколько лет в свернутом виде пылившегося в углу редакторского кабинета.
Вообще-то про него в редакции уже мало кто помнил. Появилось оно, когда – не то к сорокалетию газеты, не то по случаю выхода 10-тысячного номера – «Советскую Эстонию» наградили орденом Трудового Красного знамени. А к чему награду пришпиливать?! Не к лацкану же редакторского пиджака!
Так оно, изготовленное по спецзаказу, обрело постоянную прописку в угловом кабинете на шестом этаже Дома печати.
И вот теперь решалась его судьба: удастся ли спасти святыню, а заодно и честь коллектива, или же знамя попадет в чужие, вражеские руки, если, не приведи КПСС! – верх все-таки возьмут радетели эстонского суверенитета.
Лидуша, доселе славившаяся лишь тем, что каждому новому редактору, дождавшись как можно большего скопления народа, сообщала интимным контральто: «Вашу правку я чувствую физически!», наконец-то получила шанс сыграть роль героическую и даже, может быть, трагическую…
Раздобыв ключ от редакторского кабинета, новые молодогвардейцы овладели полотнищем, после чего Лидуша в (пардон, но правду говорить легко и приятно) дамском туалете, предварительно разоблачившись, обернула тугое тело алым шелком и, с трудом заново облачившись в верхнюю одежду, вышла в коридор.
Затем, обмирая на каждом шагу и чувствуя себя Жанной д'Арк, Зоей Космодемьянской и Анжелой Дэвис одновременно, она в сопровождении верных соратников (предпочитавших, однако, держаться на известной дистанции), прошествовала с гордо поднятой головой мимо милиционеров. Которые, впрочем, сомневаюсь, вообще обратили ли на нее внимание – не до того им было. И даже вздумай инициативная группа устроить торжественный проход со знаменем под звуки парадного марша с горнами и барабанами, то и тогда вряд ли милиция проявила бы к ним больше интереса.
…Где он теперь – ничем, в общем-то, при иных обстоятельствах не примечательный кусок красной ткани, украшенный золотистой бахромой и такими же вышитыми буквами и пробудивший столь пассионарные страсти?
Да какая разница! Главное, что это было. История, однако…