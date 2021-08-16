Кто там знамя красное на себе несет?

Безумству храбрых…

Время от времени к сидящему за барьером стражу порядка подходил его коллега чином постарше, они о чем-то негромко переговаривались, после чего старшóй куда-то уходил, затем возвращался, выслушивал невнятные звуки, доносившиеся из уоки-токи на его на портупее, и снова уходил…

Журналисты, бродившие по вестибюлю группками и поодиночке, тусовавшиеся в здешнем кафе и в импровизированной курилке рядом – крытом переходе из газетного корпуса в журнальный, – поглядывали на непривычных персонажей в форме с опасливым любопытством.

По-моему, те и сами испытывали не меньшую, если даже не бóльшую растерянность и тревогу. Обстановка явно не походила на ту, про которую им рассказывало начальство, предписывая овладеть столь специфическим объектом.

Никто не выкрикивал диссидентских лозунгов, не призывал пойти куда-то на штурм, не нападал на них с дрекольем и не швырялся коктейлем Молотова.

Чем это все могло кончиться, никто себе толком не представлял, и поэтому на всякий случай стороны сохраняли индифферентный нейтралитет: как будто всё так и было…

Информация между тем доходила противоречивая. В числе прочего утверждалось, что вот-вот начнутся повальные обыски и аресты. И вот на этом фоне по коридору шестого этажа, где находилась редакция «Советской Эстонии», прошелестело: «А знамя-то! Знамя? Знамя…».

Вскоре выяснилось, что инициативная группа, в состав которой вошли художник, пара наиболее сильно пьющих корреспондентов и редакционная секс-бомба Лидочка Доржина (имя изменено), озаботилась судьбой красного знамени, уже Бог знает сколько лет в свернутом виде пылившегося в углу редакторского кабинета.

Вообще-то про него в редакции уже мало кто помнил. Появилось оно, когда – не то к сорокалетию газеты, не то по случаю выхода 10-тысячного номера – «Советскую Эстонию» наградили орденом Трудового Красного знамени. А к чему награду пришпиливать?! Не к лацкану же редакторского пиджака!

Так оно, изготовленное по спецзаказу, обрело постоянную прописку в угловом кабинете на шестом этаже Дома печати.

И вот теперь решалась его судьба: удастся ли спасти святыню, а заодно и честь коллектива, или же знамя попадет в чужие, вражеские руки, если, не приведи КПСС! – верх все-таки возьмут радетели эстонского суверенитета.

Лидуша, доселе славившаяся лишь тем, что каждому новому редактору, дождавшись как можно большего скопления народа, сообщала интимным контральто: «Вашу правку я чувствую физически!», наконец-то получила шанс сыграть роль героическую и даже, может быть, трагическую…

Раздобыв ключ от редакторского кабинета, новые молодогвардейцы овладели полотнищем, после чего Лидуша в (пардон, но правду говорить легко и приятно) дамском туалете, предварительно разоблачившись, обернула тугое тело алым шелком и, с трудом заново облачившись в верхнюю одежду, вышла в коридор.

Затем, обмирая на каждом шагу и чувствуя себя Жанной д'Арк, Зоей Космодемьянской и Анжелой Дэвис одновременно, она в сопровождении верных соратников (предпочитавших, однако, держаться на известной дистанции), прошествовала с гордо поднятой головой мимо милиционеров. Которые, впрочем, сомневаюсь, вообще обратили ли на нее внимание – не до того им было. И даже вздумай инициативная группа устроить торжественный проход со знаменем под звуки парадного марша с горнами и барабанами, то и тогда вряд ли милиция проявила бы к ним больше интереса.

…Где он теперь – ничем, в общем-то, при иных обстоятельствах не примечательный кусок красной ткани, украшенный золотистой бахромой и такими же вышитыми буквами и пробудивший столь пассионарные страсти?