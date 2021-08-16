Во втором квартале уровень безработицы в Эстонии снизился до 6,9%

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в сравнении с первым кварталом больших изменений на рынке труда не произошло. «По сравнению с началом года во втором квартале немного снизился как уровень участия в рабочей силе, уровень трудовой занятости, так и уровень безработицы. Занятых в возрасте 15–74 лет было 641 900 человек», – добавила Пыллуяэр.

Число работающих с частичной занятостью снизилось в сравнении с первым кварталом на 8%, а число работающих с частичной занятостью мужчин сократилось на целых 7,4%. В первом квартале работающих с частичной занятостью было 90 200 человек, а теперь 83 200, при этом женщин было примерно в три раза больше, чем мужчин: 60 800 и 22 400 соответственно. Сокращение числа работающих с частичной занятостью мужчин также обусловлено общим снижением числа работающих с неполной занятостью.

Кроме того, с 8600 до 7500 человек сократилась также численность работников с недостаточной занятостью, или тех, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель.