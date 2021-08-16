Детям из взорванного дома приходится играть поодаль, поскольку их двор усыпан осколками стекла

Последствия взрыва в одной из квартир пятиэтажного дома на тартуской улице Яама, 77, в результате которого ранены пять работников оперативных служб и трое гражданских, а человек, которого подозревают в организации взрыва, погиб, можно видеть по всей окрестности. В числе прочего, дети не могут играть на площадках и бегать босиком по траве, поскольку все вокруг усыпано осколками стекла. Выбитые окна закрывают фанерные щиты, пишет Tartu Postimees.