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  • Детям из взорванного дома приходится играть поодаль, поскольку их двор усыпан осколками стекла

Детям из взорванного дома приходится играть поодаль, поскольку их двор усыпан осколками стекла

Через три дня после взрыва, окна дома на тартуской улице Яама, 77 заколочены фанерой. ФОТО: Ragnar Peets

Последствия взрыва в одной из квартир пятиэтажного дома на тартуской улице Яама, 77, в результате которого ранены пять работников оперативных служб и трое гражданских, а человек, которого подозревают в организации взрыва, погиб, можно видеть по всей окрестности. В числе прочего, дети не могут играть на площадках и бегать босиком по траве, поскольку все вокруг усыпано осколками стекла. Выбитые окна закрывают фанерные щиты, пишет Tartu Postimees.

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Рядом с газоном управляющий домом Кульдар Кулль установил информационную табличку: «Пожалуйста, будьте осторожны, перемещаясь по траве. В траве много осколков, детям не стоит пользоваться игровой площадкой».

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