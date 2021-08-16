ООН выделит восемь миллионов долларов пострадавшим от землетрясения в Гаити
Организация Объединенных Наций выделяет 8 миллионов долларов США на помощь пострадавшим при разрушительном землетрясении на Гаити, пишет DW.
Организация Объединенных Наций выделяет 8 миллионов долларов США на помощь пострадавшим при разрушительном землетрясении на Гаити, пишет DW.
Об этом в воскресенье, 15 августа, написал в Twitter заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Средства помогут обеспечить пострадавших от стихийного бедствия медицинской помощью, чистой водой, временными убежищами, а также провести санитарно-профилактические мероприятия, указал он.
I am allocating $8 million from @UNCERF to support the humanitarian response to the earthquake that struck #Haiti yesterday.— Martin Griffiths (@UNReliefChief) August 15, 2021
This allocation will provide essentials like healthcare, clean water, emergency shelter, and sanitation for people affected by the disaster. pic.twitter.com/YAhYIhL4YK
Мощное землетрясение произошло на Гаити 14 августа. Его магнитуда 7,2 превысила показатель землетрясения 2010 года, в результате которого погибли более 200 тысяч человек. В этот раз погибших намного меньше - по состоянию на утро 16 августа погибли более 1300 человек.
Около 1500 зданий разрушены, свыше 5000 повреждены. Сотни людей оказались под завалами. По меньшей мере 5700 человек получили ранения. Точный объем нанесенного материального ущерба устанавливается.