ООН выделит восемь миллионов долларов пострадавшим от землетрясения в Гаити

Об этом в воскресенье, 15 августа, написал в Twitter заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Мощное землетрясение произошло на Гаити 14 августа. Его магнитуда 7,2 превысила показатель землетрясения 2010 года, в результате которого погибли более 200 тысяч человек. В этот раз погибших намного меньше - по состоянию на утро 16 августа погибли более 1300 человек.