Коронавирус выявлен у 163 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 132 человек (81%) не прошли вакцинацию. У 32 заразившихся (19%) курс вакцинации завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 61 человека. Из них 47 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавился 21, в Пярнумаа — 16, в Ярвамаа и Валгамаа - по 11 новых случае заражения. На Хийумаа заражений не выявлено. В Йыгевамаа - 8, в Вырумаа - 7, на Сааремаа пять, а в Пыльвамаа, Вильяндимаа и Ида-Вирумаа по четыре новых случая заражения. В Ляэне-Вирумаа - три, а в Ляэнемаа и Рапламаа по два зараженных. На Хийумаа заражений не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 256,6 случая на 100 000 человек.

По положению на утро 16 августа в больницах с COVID-19 находится 91 пациент, из них десять в отделении интенсивной терапии, восемь - на аппаратах ИВЛ.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 691 443 человека, из которых у 597 665 иммунизация завершена.

За последние сутки было введено 2384 дозы вакцины.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).