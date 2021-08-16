Поиск кандидата на пост президента продолжится сегодня вечером

Председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаэв признал, что в последние дни вопрос поиска кандидата особо не продвинулся: «Сейчас мы находимся в том же положении, в котором были до сих пор: председатели партий занимаются тем, чтобы найти одного кандидата, у которого есть шанс получить голоса 68 депутатов в парламенте. Они общаются и пытаются понять, существует ли такой человек вообще».

Несмотря на то, что поиск кандидата в последние недели принес партиям множество разочарований, Вырклаэв настроен оптимистически, он уверен, что кандидат все же будет найден: «Большую роль играют оппозиционные партии: дойдем мы вообще до имен или нет. Есть ли воля вместе принять решение 30 августа или нет? Я оптимист, но ключ во многом в руках оппозиции».

«Переговоры сейчас идут», - описал председатель Центристской партии Юри Ратас ситуацию на предвыборном фронте и подтвердил, что председатели партий встретятся сегодня вечером «достаточно поздно» и через онлайн.

22 августа пройдет заседание совета Центристской партии и, как заверил Ратас, есть желание утвердить на нем кандидата на пост президента. А что будет, если кандидат не получит достаточной поддержки в парламенте? «Эти „но“ и „предположим“ сейчас неуместны. Мы работаем над тем, чтобы найти общую кандидатуру для четырех партий и фракции», - ответил Ратас.