Женщину придавило упавшим шкафом: потребовалась помощь спасателей
На выходных спасатели выезжали в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, чтобы помочь женщине, которую придавило упавшим шкафом в собственной спальне, пишет Postimees.
На выходных спасатели выезжали в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, чтобы помочь женщине, которую придавило упавшим шкафом в собственной спальне, пишет Postimees.
Спасатели получили вызов на улицу Кастехейна в районе Ахтме в субботу в 22:28. На женщину в спальне упал большой шкаф.
Спасатели помогли женщине выбраться и передали ее в руки «скорой помощи», сообщает Идаский спасательный центр.