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  • Женщину придавило упавшим шкафом: потребовалась помощь спасателей

Женщину придавило упавшим шкафом: потребовалась помощь спасателей

Päästeauto. ФОТО: Mailiis Ollino

На выходных спасатели выезжали в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, чтобы помочь женщине, которую придавило упавшим шкафом в собственной спальне, пишет Postimees.

Спасатели получили вызов на улицу Кастехейна в районе Ахтме в субботу в 22:28. На женщину в спальне упал большой шкаф.

Спасатели помогли женщине выбраться и передали ее в руки «скорой помощи», сообщает Идаский спасательный центр.

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