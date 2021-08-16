Вакцинационный автобус работает в Ласнамяэ последние дни
В Ласнамяэ с 4 по 19 августа работает вакцинационный автобус Медицинского центра Qvalitas, который объедет весь район. До этого четверга можно сделать прививку вакцинами Pfizer или Moderna.
В Ласнамяэ с 4 по 19 августа работает вакцинационный автобус Медицинского центра Qvalitas, который объедет весь район. До этого четверга можно сделать прививку вакцинами Pfizer или Moderna.
«Тысячи жителей Ласнамяэ уже привились возле дома. Это действительно удобно и я призываю и всех остальных до сих пор не вакцинированных людей воспользоваться этой возможностью. На этой неделе вдобавок к Pfizer можно будет выбрать вакцину Moderna», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Вакцинационный автобус работает в Ласнамяэ каждый день с 4 по 19 августа и объедет почти все микрорайоны Ласнамяэ. Сегодня можно вакцинироваться на парковке магазина Maxima на Смуули-теэ, 9. Завтра, 17 августа, - на парковке другого магазина Maxima на Паэпарги, 57. В среду, 18 августа все желающие сделать прививку ожидаются на парковке управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) и в четверг, 19 августа, на парковке торгового центра Sikupilli (Тартуское ш., 87). На этой неделе вакцинационный автобус работает с 11 до 19 часов.
Вскоре вновь появится возможность вакцинироваться от COVID-19 в Ледовом холле Тондираба, об этом будет сообщено отдельно. До начала учебного года все таллиннцы также приглашаются на вакцинацию в школы. 21-22 августа в Ласнамяэ можно вакцинироваться в Таллиннской гимназии Ляэнемере (Вормси, 3) и в Таллиннской гимназии Лаагна (Викерласе, 16). Неделю спустя, то есть 27-29 августа можно будет вакцинироваться в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59) и в Таллиннской гимназии Куристику (К. Кярбери, 9).
Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas. Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).
График и остановки вакцинационного автобуса в Ласнамяэ можно найти здесь.