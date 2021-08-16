Вакцинационный автобус работает в Ласнамяэ последние дни

«Тысячи жителей Ласнамяэ уже привились возле дома. Это действительно удобно и я призываю и всех остальных до сих пор не вакцинированных людей воспользоваться этой возможностью. На этой неделе вдобавок к Pfizer можно будет выбрать вакцину Moderna», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вакцинационный автобус работает в Ласнамяэ каждый день с 4 по 19 августа и объедет почти все микрорайоны Ласнамяэ. Сегодня можно вакцинироваться на парковке магазина Maxima на Смуули-теэ, 9. Завтра, 17 августа, - на парковке другого магазина Maxima на Паэпарги, 57. В среду, 18 августа все желающие сделать прививку ожидаются на парковке управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) и в четверг, 19 августа, на парковке торгового центра Sikupilli (Тартуское ш., 87). На этой неделе вакцинационный автобус работает с 11 до 19 часов.

Вскоре вновь появится возможность вакцинироваться от COVID-19 в Ледовом холле Тондираба, об этом будет сообщено отдельно. До начала учебного года все таллиннцы также приглашаются на вакцинацию в школы. 21-22 августа в Ласнамяэ можно вакцинироваться в Таллиннской гимназии Ляэнемере (Вормси, 3) и в Таллиннской гимназии Лаагна (Викерласе, 16). Неделю спустя, то есть 27-29 августа можно будет вакцинироваться в Гимназии Ласнамяэ (Паэ, 59) и в Таллиннской гимназии Куристику (К. Кярбери, 9).

Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas. Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).