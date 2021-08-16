Вопрос читателя: кто платит за тесты, если этого требует работодатель?

«В результате оценки рисков рабочей среды выяснилось, что для ограничения распространения вируса наши работники должны быть вакцинированы или проходить тестирование. Кто платит за тесты: работник или работодатель?» - спросил он.

Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:

«Основная мысль Закона о трудовой гигиене и безопасности заключается в том, что если работодатель вводит в рабочей среде требование, то он несет связанные с этим расходы.

Если в результате оценки рисков рабочей среды вводится требование, что для снижения рисков все работники должны ежедневно проходить экспресс-тестирование или предоставлять отрицательный результат PCR-теста, работодатель должен компенсировать связанные с тестированием расходы.

Но если вы предусматриваете, что для снижения рисков работники должны предоставить справку о том, что перенесли Covid-19 или вакцинировались, для предоставления такой справки им нужно дать разумные сроки. Сейчас все совершеннолетние жители страны могут вакцинироваться, но между первой и второй дозой требуется шесть недель. По прошествии этого срока работодатель больше не обязан компенсировать расходы, связанные с тестированием.

На практике может возникнуть ситуация, когда работодатель определил крайний срок для вакцинации, но работник вакцинироваться не хочет и сам предлагает, что будет предоставлять каждые два-три дня результат PCR-теста или каждый день – результат экспресс-теста. Если работодатель согласен с таким предложением, связанные с тестированием расходы несет сам работник. Если работодатель не согласен, тогда:

работа работника реорганизуется таким образом, что сократить соприкосновение с людьми и избежать через это увеличение уровня биологических факторов риска или