Вопрос читателя: кто платит за тесты, если этого требует работодатель?
Читатель обратился с вопросом о требовании вакцинации и тестирования на рабочих местах.
Читатель обратился с вопросом о требовании вакцинации и тестирования на рабочих местах.
«В результате оценки рисков рабочей среды выяснилось, что для ограничения распространения вируса наши работники должны быть вакцинированы или проходить тестирование. Кто платит за тесты: работник или работодатель?» - спросил он.
Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:
«Основная мысль Закона о трудовой гигиене и безопасности заключается в том, что если работодатель вводит в рабочей среде требование, то он несет связанные с этим расходы.
Если в результате оценки рисков рабочей среды вводится требование, что для снижения рисков все работники должны ежедневно проходить экспресс-тестирование или предоставлять отрицательный результат PCR-теста, работодатель должен компенсировать связанные с тестированием расходы.
Но если вы предусматриваете, что для снижения рисков работники должны предоставить справку о том, что перенесли Covid-19 или вакцинировались, для предоставления такой справки им нужно дать разумные сроки. Сейчас все совершеннолетние жители страны могут вакцинироваться, но между первой и второй дозой требуется шесть недель. По прошествии этого срока работодатель больше не обязан компенсировать расходы, связанные с тестированием.
На практике может возникнуть ситуация, когда работодатель определил крайний срок для вакцинации, но работник вакцинироваться не хочет и сам предлагает, что будет предоставлять каждые два-три дня результат PCR-теста или каждый день – результат экспресс-теста. Если работодатель согласен с таким предложением, связанные с тестированием расходы несет сам работник. Если работодатель не согласен, тогда:
работа работника реорганизуется таким образом, что сократить соприкосновение с людьми и избежать через это увеличение уровня биологических факторов риска или
если это невозможно, то трудовой договор можно расторгнуть в экстренном порядке на основании п.2, ч.1 88-й статьи Закона о трудовом договоре, соблюдая действующие требования при экстренном расторжении трудового договора».