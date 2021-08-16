BMW бесплатно поменяет проблемные двигатели на шести моделях
Компания BMW бесплатно поменяет моторы V8 N63TU на шести моделях, выпущенных с 2013-го по 2019 год. Немецкий автопроизводитель готов на компромисс с недовольными владельцами, которые подали коллективный иск — на «гарантийных» машинах с дефектными двигателями замену проведут бесплатно, в других случаях BMW готова компенсировать часть затрат по прогрессивной шкале. По предварительным данным, между сторонами будет заключено мировое соглашение, пишет Motor.