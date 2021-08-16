Картина дня: проверка соблюдения ограничений, Нарва осталась без мэра и обстановка в Афганистане

Видео 〉 Шакал проник на территорию Таллиннского зоопарка и задрал овцу

Неделю назад в ночь на понедельник детский зоопарк постигла тяжелая утрата: была загрызена старшая из овец стада, крохотная и пестрая Либелль. Установленные на следующую ночь фотоловушки определили и виновника: со стороны дороги за пастбищем крался трусливый шакал. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 163 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2684 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 163, то есть 6,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Вопрос читателя: кто платит за тесты, если их требует работодатель?

«В результате оценки рисков рабочей среды выяснилось, что для ограничения распространения вируса наши работники должны быть вакцинированы или проходить тестирование. Кто платит за тесты: работник или работодатель?» - спросил он.

С 16 августа въехать в Эстонию без ограничений можно из 11 стран ЕС и Шенгена

С понедельника, 16 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из 11 стран Европы, при этом режим самоизоляции после въезда нужно будет соблюдать прибывающим из 16 европейских стран, а при въезде еще из восьми стран самоизоляция не потребуется только при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию. Читать далее...

Бешеный рост цен на древесину продолжится в Эстонии до осени

Цены на пиломатериалы, резко выросшие на мировых рынках весной этого года, после майского пика падали уже трижды. Однако в Эстонии быстрый рост цен продолжался и в последние месяцы. Для потребителей это означает, прежде всего, дальнейшее удорожание древесины, конец которому лесопромышленники предвидят только осенью. Читать далее...

Поиск кандидата на пост президента продолжится сегодня вечером

Сегодня вечером будет предпринята очередная попытка найти кандидата на пост президента. Председатели партий проведут онлайн-совещание. Читать далее...

Новые правила декларирования посылок из третьих стран повлекли за собой большую путаницу

По словам руководителя отдела разработки таможенных приложений Налогово-таможенного департамента Инны Исаенко, действующий с 1 июля новый процесс декларирования посылок из третьих стран до сих пор толком незнаком многим людям, что ведет к возникновению путаницы в налогообложении товаров и подаче деклараций. Читать далее...

Иностранцы тоже смогут получить ковид-справку в Эстонии

Постоянные жители Эстонии, а также иностранцы, имеющие эстонский личный код, которые не имеют возможности самостоятельно создать COVID справку EC на портале для пациентов (digilugu), смогут подать соответствующее заявление в пунктах обслуживания Департамента социального страхования. Читать далее...

Экономический аналитик: промышленное производство Эстонии демонстрирует бурный рост

Среди ключевых экономических показателей, опубликованных на прошлой неделе, были последние статистические данные о производстве промышленной продукции и ситуации во внешней торговле. Как и ожидалось, показатели порадовали, пишет в понедельник в аналитическом обзоре экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Во втором квартале уровень безработицы в Эстонии снизился до 6,9%

По данным Департамента статистики, во втором квартале текущего года уровень участия в рабочей силе составил 70,6%, уровень трудовой занятости – 65,8% и уровень безработицы – 6,9%. Читать далее...

Пьяный мужчина, которого везли в вытрезвитель, умер в полицейском автобусе

Сегодня до полудня в Центр тревоги сообщили, что на парковке на улице Ребасе, Тарту, спит мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Читать далее...

Защитники природы в ужасе: от парка Лахемаа вскоре могут остаться лишь пустоши

Любители природы, живущие в Лахемаа, обеспокоены тем, что в национальном парке Лахемаа, отметившем в июне свое 50-летие, из-за интенсивной вырубки лесов скоро останутся лишь пустоши. Читать далее...

Над Эстонией начет формироваться новый активный циклон: чего ждать от погоды