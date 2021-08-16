Картина дня: проверка соблюдения ограничений, обстановка в Афганистане и экономический рост

С сегодняшнего дня полицейские проверяют исполнение ограничений

По распоряжению правительства, с сегодняшнего дня Департамент полиции и погранохраны начинает проверять выполнение ограничений, введенных для воспрепятствования распространению коронавируса. В большей степени проверки будут похожи на весенние, однако теперь к полиции есть право вести следствие самостоятельно. Читать далее...

Кризис позади? 〉 Tallink сотнями нанимает работников и надеется на скорую прибыль

Глава Tallink Пааво Ныгене сказал в интервью по случаю крещения нового судна MyStar на заводе в финском Раума, что по мере возобновления путешествий компания начала нанимать ранее уволенных сотрудников. Если не будут введены новые ограничения на поездки, предприятие надеется уже в этом квартале выйти в плюс. Читать далее...

Кто там знамя красное на себе несет?

"Старина Моисей, помнится, водил евреев по пустыне сорок лет. Если взглянуть на новейшую историю Эстонии с таких позиций, то нам осталось совсем немного", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

Детям из взорванного дома приходится играть поодаль, поскольку их двор усыпан осколками стекла

Последствия взрыва в одной из квартир пятиэтажного дома на тартуской улице Яама, 77, в результате которого ранены пять работников оперативных служб и трое гражданских, а человек, которого подозревают в организации взрыва, погиб, можно видеть по всей окрестности. В числе прочего, дети не могут играть на площадках и бегать босиком по траве, поскольку все вокруг усыпано осколками стекла. Выбитые окна закрывают фанерные щиты. Читать далее...

Видео 〉 Шакал проник на территорию Таллиннского зоопарка и задрал овцу

Неделю назад в ночь на понедельник детский зоопарк постигла тяжелая утрата: была загрызена старшая из овец стада, крохотная и пестрая Либелль. Установленные на следующую ночь фотоловушки определили и виновника: со стороны дороги за пастбищем крался трусливый шакал. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 163 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2684 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 163, то есть 6,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Вопрос читателя: кто платит за тесты, если их требует работодатель?

«В результате оценки рисков рабочей среды выяснилось, что для ограничения распространения вируса наши работники должны быть вакцинированы или проходить тестирование. Кто платит за тесты: работник или работодатель?» - спросил он.

Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса - о причинах провала афганского проекта США

Молниеносная победа талибов - это шок для Америки и всего Запада, а одна из главных причин провала - неспособность афганских властей справиться с повальной коррупцией. Так мировая пресса оценивает события в Афганистане. Читать далее...

С 16 августа въехать в Эстонию без ограничений можно из 11 стран ЕС и Шенгена