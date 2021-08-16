Картина дня: проверка соблюдения ограничений, обстановка в Афганистане и экономический рост
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 августа.
По распоряжению правительства, с сегодняшнего дня Департамент полиции и погранохраны начинает проверять выполнение ограничений, введенных для воспрепятствования распространению коронавируса. В большей степени проверки будут похожи на весенние, однако теперь к полиции есть право вести следствие самостоятельно. Читать далее...
Глава Tallink Пааво Ныгене сказал в интервью по случаю крещения нового судна MyStar на заводе в финском Раума, что по мере возобновления путешествий компания начала нанимать ранее уволенных сотрудников. Если не будут введены новые ограничения на поездки, предприятие надеется уже в этом квартале выйти в плюс. Читать далее...
"Старина Моисей, помнится, водил евреев по пустыне сорок лет. Если взглянуть на новейшую историю Эстонии с таких позиций, то нам осталось совсем немного", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
Последствия взрыва в одной из квартир пятиэтажного дома на тартуской улице Яама, 77, в результате которого ранены пять работников оперативных служб и трое гражданских, а человек, которого подозревают в организации взрыва, погиб, можно видеть по всей окрестности. В числе прочего, дети не могут играть на площадках и бегать босиком по траве, поскольку все вокруг усыпано осколками стекла. Выбитые окна закрывают фанерные щиты. Читать далее...
Неделю назад в ночь на понедельник детский зоопарк постигла тяжелая утрата: была загрызена старшая из овец стада, крохотная и пестрая Либелль. Установленные на следующую ночь фотоловушки определили и виновника: со стороны дороги за пастбищем крался трусливый шакал. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2684 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 163, то есть 6,1% от общего количества тестов. Читать далее...
«В результате оценки рисков рабочей среды выяснилось, что для ограничения распространения вируса наши работники должны быть вакцинированы или проходить тестирование. Кто платит за тесты: работник или работодатель?» - спросил он.
Молниеносная победа талибов - это шок для Америки и всего Запада, а одна из главных причин провала - неспособность афганских властей справиться с повальной коррупцией. Так мировая пресса оценивает события в Афганистане. Читать далее...
С понедельника, 16 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из 11 стран Европы, при этом режим самоизоляции после въезда нужно будет соблюдать прибывающим из 16 европейских стран, а при въезде еще из восьми стран самоизоляция не потребуется только при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию. Читать далее...
Цены на пиломатериалы, резко выросшие на мировых рынках весной этого года, после майского пика падали уже трижды. Однако в Эстонии быстрый рост цен продолжался и в последние месяцы. Для потребителей это означает, прежде всего, дальнейшее удорожание древесины, конец которому лесопромышленники предвидят только осенью. Читать далее...
Сегодня вечером будет предпринята очередная попытка найти кандидата на пост президента. Председатели партий проведут онлайн-совещание. Читать далее...
По словам руководителя отдела разработки таможенных приложений Налогово-таможенного департамента Инны Исаенко, действующий с 1 июля новый процесс декларирования посылок из третьих стран до сих пор толком незнаком многим людям, что ведет к возникновению путаницы в налогообложении товаров и подаче деклараций. Читать далее...
Постоянные жители Эстонии, а также иностранцы, имеющие эстонский личный код, которые не имеют возможности самостоятельно создать COVID справку EC на портале для пациентов (digilugu), смогут подать соответствующее заявление в пунктах обслуживания Департамента социального страхования. Читать далее...
Среди ключевых экономических показателей, опубликованных на прошлой неделе, были последние статистические данные о производстве промышленной продукции и ситуации во внешней торговле. Как и ожидалось, показатели порадовали, пишет в понедельник в аналитическом обзоре экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
По данным Департамента статистики, во втором квартале текущего года уровень участия в рабочей силе составил 70,6%, уровень трудовой занятости – 65,8% и уровень безработицы – 6,9%. Читать далее...