Русский театр представит «антикризисную» премьеру – трагикомедию абсурда «Мрожек»

Лучшее лекарство от отчаянья – смех. В такую парадоксальную и упрощенную формулу можно было бы уложить феномен театра абсурда, ярчайшим представителем которого является польский писатель, драматург и эссеист Славомир Мрожек. Действительно, переживая затянувшийся кризис, оказавшись в безвыходном положении, вдруг понимаешь, что, как бы абсурдно это ни звучало, оттолкнуться от дна можно лишь рассмеявшись.

Сегодня, в непростой период, который все мы переживаем, исследовать природу абсурда решили режиссеры проекта «Мрожек» Виктор Марвин и Дмитрий Косяков. «Мрожек» – спектакль-диптих, состоящий из двух одноактных пьес «В открытом море» и «Кáроль». Обе пьесы – попытка автора проанализировать поведение человека перед лицом опасности.

Трем героям пьесы «В открытом море» после кораблекрушения удаётся уцелеть на небольшом плоту. Вскоре они обнаруживают, что запасы провизии подошли к концу. Значит, чтобы спастись придется съесть одного из них. Но кто согласится принести себя в жертву?

В пьесе «Кáроль» на приём к доктору окулисту приходят безобидные с виду дедушка с внуком. Вот только они с оружием и ищут некоего Кароля. И доктор должен им в этом помочь. Но как? Тем более, что доктор, возможно, и является тем самым Каролем.

В стремлении найти выход герои каждой из этих историй доходят ad absurdum («до абсурда» - lat.) И чем более комично и абсурдно развиваются события, тем более реальной и жуткой становится действительность.

Как изрек однажды Тертуллиан: credo quia absurdum («Верую, ибо это абсурдно» - лат.).

Режиссеры: Виктор Марвин, Дмитрий Косяков

Художник: Екатерина Седова

Художник по свету: Антон Андреюк