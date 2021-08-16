Русский театр представит «антикризисную» премьеру – трагикомедию абсурда «Мрожек»
25 августа в 19:00 на Малой сцене Русского театра Эстонии состоится премьера спектакля «Мрожек» в постановке Виктора Марвина и Дмитрия Косякова.
25 августа в 19:00 на Малой сцене Русского театра Эстонии состоится премьера спектакля «Мрожек» в постановке Виктора Марвина и Дмитрия Косякова.
Лучшее лекарство от отчаянья – смех. В такую парадоксальную и упрощенную формулу можно было бы уложить феномен театра абсурда, ярчайшим представителем которого является польский писатель, драматург и эссеист Славомир Мрожек. Действительно, переживая затянувшийся кризис, оказавшись в безвыходном положении, вдруг понимаешь, что, как бы абсурдно это ни звучало, оттолкнуться от дна можно лишь рассмеявшись.
Сегодня, в непростой период, который все мы переживаем, исследовать природу абсурда решили режиссеры проекта «Мрожек» Виктор Марвин и Дмитрий Косяков. «Мрожек» – спектакль-диптих, состоящий из двух одноактных пьес «В открытом море» и «Кáроль». Обе пьесы – попытка автора проанализировать поведение человека перед лицом опасности.
Трем героям пьесы «В открытом море» после кораблекрушения удаётся уцелеть на небольшом плоту. Вскоре они обнаруживают, что запасы провизии подошли к концу. Значит, чтобы спастись придется съесть одного из них. Но кто согласится принести себя в жертву?
В пьесе «Кáроль» на приём к доктору окулисту приходят безобидные с виду дедушка с внуком. Вот только они с оружием и ищут некоего Кароля. И доктор должен им в этом помочь. Но как? Тем более, что доктор, возможно, и является тем самым Каролем.
В стремлении найти выход герои каждой из этих историй доходят ad absurdum («до абсурда» - lat.) И чем более комично и абсурдно развиваются события, тем более реальной и жуткой становится действительность.
Как изрек однажды Тертуллиан: credo quia absurdum («Верую, ибо это абсурдно» - лат.).
Режиссеры: Виктор Марвин, Дмитрий Косяков
Художник: Екатерина Седова
Художник по свету: Антон Андреюк
В ролях: Дмитрий Косяков, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Владимир Антипп.