Мосты Ласнамяэ ждет реконструкция и повышение их доступности

«В последние дни у нас неоднократно спрашивали, когда на пешеходных мостах через Лаагна-теэ – Линдакиви, Саарепийга, Паэ и Палласти – появятся более удобные возможности для доступа пешеходов. Сложность состоит в том, что эти мосты связаны с Лаагна-теэ при помощи лестниц советских времен, часть из которых находится в частной собственности. К сожалению, решение этой проблемы требует времени и ресурсов. Но поскольку город принял решение ежегодно реконструировать по меньшей мере один мост через Лаагна-теэ, то можно рассказать о плане соответствующих работ», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В следующем году Таллинн планирует реконструировать один из мостов Смуули. В 2023 году планируется реконструировать и создать удобный доступ на мосты Палласти и Линдакиви; в 2024 г. черед дойдет до реконструкции моста Паэ и создания новых подходов к мосту Саарепийга, для чего планируется сотрудничать с частными застройщиками.

Сейчас идет реконструкция моста Ильвесе, в ходе которой к мосту добавится специальный пешеходный мост, обеспечивающий удобный и плавный спуск пешеходов, велосипедистов и всех остальных. В 2020 году был приведен в порядок мост Варраку, до этого был обновлен мост Мустакиви. Раз в три года Таллинн заказывает оценку состояния мостов, на основе которых при необходимости вносятся коррективы в программу их ремонта.