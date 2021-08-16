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  • В Ласнамяэ с балкона упала молодая женщина

В Ласнамяэ с балкона упала молодая женщина

Социальные дома на улице Раадику. ФОТО: Erik Prozes

В ночь на понедельник полиция получила вызов на улицу Раадику, где женщина упала с балкона.

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова, сегодня ночью в полицию позвонили и сообщили, что в таллиннском районе Ласнамяэ, в многоквартирном доме на улице Раадику, во время коллективного распития алкоголя один из участников вечеринки уронил с четвертого этажа на балкон третьего этажа свой телефон.

"28-летняя женщина решила, что сможет перебраться с балкона на балкон и достать телефон, но, к сожалению, упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу", - подтвердили в полиции.

Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал, что на этапе оказания неотложной помощи пострадавшая была в сознании, ее состояние было стабильным. "Скорая помощь и медицинская бригада стабилизировали состояние пациентки на месте, и она была отправлена на лечение в PERH", - сообщил Адлас.

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