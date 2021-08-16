В Ласнамяэ с балкона упала молодая женщина

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова, сегодня ночью в полицию позвонили и сообщили, что в таллиннском районе Ласнамяэ, в многоквартирном доме на улице Раадику, во время коллективного распития алкоголя один из участников вечеринки уронил с четвертого этажа на балкон третьего этажа свой телефон.

"28-летняя женщина решила, что сможет перебраться с балкона на балкон и достать телефон, но, к сожалению, упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу", - подтвердили в полиции.