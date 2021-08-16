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Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Олимпийские игры. ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP

Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году, несколько российских городов уже представили свои заявки, пишет championat.com.

Об этом 13 августа сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады-2020 в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«В данный момент готовятся заявки от нескольких городов, один из которых — Санкт-Петербург», — приводит слова главы МИД Сергея Лаврова «Р-Спорт». Лавров отметил, что решение о проведении Игр принимает не Министерство иностранных дел России, а соответствующие инстанции в правительстве. Ранее о желании провести летние Игры — 2036 заявляла Казань.

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